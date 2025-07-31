İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

İsrail ordusu Filistinlileri yerinden etme politikasının bir parçası olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti güneyindeki Vadi Rahhal köyünde Filistinlilere ait 2 ev ve tarım için kullanılan 4 yapıyı yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Vadi Rahhal Köy Meclisi üyesi Ammar Hicazi, İsrail ordusunun buldozerler eşliğinde köye baskın düzenlediğini söyledi.

Hicazi, İsrail askerlerinin biri Ahmed el-Bedevi'ye diğeri de Saad ailesine ait yaklaşık 200 metrekare büyüklüğünde iki ev ile tarım aletlerinin tutulduğu 4 depoyu yıktığını anlattı.

Vadi Rahhal köyü, yakınında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu yasa dışı yerleşim birim olması sebebiyle gasbedilme tehlikesi altında bulunuyor ve zaman zaman saldırılara maruz kalıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail ordusu 2025'in ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 588 yapıyı yerle bir etti.

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrailli belediyelerin sorumluluğu altındaki bölgelerde Filistinlilerin ruhsat almasının ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 1001 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.