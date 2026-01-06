İsrail ordusundan Batı Şeria'da Filistinlilere ait 47 dönümlük alana el konulması kararı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentlerinde Filistinlilere ait 47 dönümlük alana el konulması kararı aldığı bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının son zamanlarda Batı Şeria'nın kuzey bölgelerini hedef alarak tansiyonu yükselttiği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin, kuzeyde özellikle Cenin ve Tubas kentlerinde askeri amaçlarda kullanmak üzere Filistin topraklarına el konulması kararları duyurduğuna işaret edilen açıklamada, bu bağlamda İsrail ordusunun Cenin ve Nablus kentlerine bağlı beldelerde 47 dönümlük alana el konulması kararı aldığı ifade edildi.

İsrail'in bölgeye yönelik söz konusu kararlarının sayısının 23'e ulaştığı aktarılan açıklamada, "Bu kararlar, bölgeye gaspçı yerleşimcilerin önünü yoğun bir şekilde açacak askeri altyapı kurmayı amaçlıyor. Filistin coğrafyasını parçalama tehdidi de bu şekilde devam ediyor." denildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şufat Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

Baskına tepki gösteren Filistinlilere ses bombası ve biber gazıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, İsrail ordusunun Ramallah kentine bağlı Deyr Dibvan beldesine baskın düzenleyerek Filistinli vatandaşlara yönelik ateş açtığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Nablus kentinde de Kasra beldesine baskın düzenleyerek beldenin girişine konuşlandığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun Filistinlilere ait araçları durdurarak arama yaptığı bilgisi yer aldı.

Haberde, İsrail güçlerinin Nablus'a bağlı Beyt Furik beldesine düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale ettiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.