İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir oyun parkı ve otomobil galerisini yıktı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, "ruhsatsız" inşa edildiği gerekçesiyle Filistinlilere ait bir oyun parkıyla otomobil galerisini yıktığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait buldozerler, Kalkilya kentindeki Nebi İlyas–Ciyus yolu üzerinde bulunan Filistinli Hüsam Mansur'a ait yaklaşık 8 bin metrekarelik Mansur Land Parkı'nı yıktı.

Parkta oluşan hasarın, yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusuna ait buldozerler ayrıca Cenin kentinin güneyinde bulunan Zaviye köyünde bir evin duvarını ve buradaki otomobil galerisinin bir bölümünü yıktı.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1117 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 500 kişinin yaralandığı, 22 bin kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.