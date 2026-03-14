İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir esirin ailesine ait evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesinde, Filistinli bir esirin ailesine ait bir evi yıktı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Dura beldesine baskın düzenledi.

Askerlerin, Filistinli esir Azmi Nadir Ebu Hileyl'in ailesini, bir binanın üçüncü katında bulunan dairelerini boşaltmaya zorladığı, ardından daireyi patlayıcılarla yıktığı belirtildi.

Yıkılan dairede 10 kişilik bir ailenin yaşadığı, patlamanın tüm binada hasara yol açtığı ve komşu evlerde de çatlaklara neden olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklara göre, daire sahibi Nadir Ebu Hileyl, İsrail askerlerinin oğlu Muhammed'i şiddetle darbettiğini, evdeki eşyaları kırdığını ve kalanları pencerelerden atmaya zorladığını söyledi.

Aynı kaynaklar, İsrail ordusunun Şubat ayı başlarında Ebu Hileyl ailesine daireyi yıkma ihtarı gönderdiğini, Azmi Ebu Hileyl'i Aralık 2014'te Beytüllahim yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin ölümüne yol açan silahlı saldırıya katılmakla suçladığını ifade etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in, fiili durum yaratma amacıyla Batı Şeria'daki operasyonlarını yoğunlaştırdığı, bu kapsamda öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yerleşim genişletme gibi uygulamaların arttığı belirtiliyor.

Bu süreçte, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 1127'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 22 bin Filistinlinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.