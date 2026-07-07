İsrail ordusundan işgal altında Batı Şeria'daki beldelere baskın

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da birçok belde ve köye düzenlediği baskınların yanı sıra İsrail askerlerinin Nablus'un güneyindeki Madama beldesinde de onlarca meyve ağacını söktüğü bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Madama beldesine baskın gerçekleştirdi.

Baskın sırasında İsrail ordusuna ait bir iş makinesi, belde toprakları üzerine inşa edilen kaçak çevre yolunun yakınındaki onlarca meyve ağacını, "yola yakın olduğu" gerekçesiyle yerinden söktü.

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beyt Rima ve Kefr Ayn beldelerine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale etti.

Askeri güçlerin ayrıca Ramallah'ın doğusundaki El-Muğayyir köyüne de baskın düzenleyerek bazı mahallelerde konuşlandığı, ancak herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı bildirildi.

El-Bire kentinde ise İsrail ordusu Satih Merhaba Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Bölgeye yayılan İsrail askerleri, mahallenin doğusunda yer alan ve Filistin toprakları üzerine kurulu "Psagot" Yahudi yerleşim birimine bakan bir binanın çatısına çıkarak burayı kontrol altına aldı.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1175 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 919 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 24 bin kişinin tutuklanmasına, 33 bin kişinin ise zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti'nin verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2026'nın ilk altı ayında 11 bin 74 saldırı düzenledi.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.