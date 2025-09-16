Haberler

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi: Bir Filistinli Yaralı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil, Beytullahim, Nablus ve Kalkilya kentlerinde düzenlediği baskınlarda bir Filistinli yaralandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Nablus'ta askeri bölge haline getirilen 'Yusuf makamı' çevresinde de baskınlar gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun saldırıları El-Halil, Beytullahim, Nablus ve Kalkilya kentlerinde yoğunlaştı.

İsrail askerlerinin Kalkilya kentine düzenlediği baskın sırasında Filistinlilere ateş açması sonucu bir kişi yaralandı ve gözaltına alındı. Yaralanan Filistinlinin sağlık durumu bilinmiyor.

Nablus kentinin doğu mahallelerine baskın düzenleyen İsrail ordusu, bölgedeki "Yusuf makamını" askeri bölge haline getirdi. İsrail askerleri baskın sırasında en az 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsrailli de bölgede dini ayinler gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, El-Halil kentinin güneyindeki Duvvar beldesinde Hamas yöneticilerine yönelik bir dizi gözaltı gerçekleştirdi. Gözaltına alınanların birçoğu serbest bırakılırken, 2 kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

Beytullahim kentine de baskın düzenleyen İsrail askerleri 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
