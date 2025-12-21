Haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi darbetti, 8 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha, Ramallah ve Cenin bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi darbetti, 8 kişiyi gözaltına aldı. Olaylar, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana artan baskınların bir parçası.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın doğusunda bulunan Eriha şehrindeki Akabet Ceber Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerlerinin darbettiği 2 gencin sağlık merkezinde tedavi gördüğü aktarıldı.

İsrail güçlerinin Ramallah kentinin Silvad beldesine de baskın düzenlediği, evlerine baskın yaptığı 4 Filistinli genci gözaltına aldığı belirtildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin bölgesinin El-Arka köyünde 2 ve Salfit iline bağlı Burkin köyünde de 2 kişinin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.???????

Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından beri, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria'daki saldırılarında 1102'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
