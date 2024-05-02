İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenledi: 1 yaralı, 15 gözaltı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 1 kişiyi yaraladı, biri çocuk 15 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusunun Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltıları devam ediyor.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün geceden bu yana en az 15 kişiyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 550'ye yükseldi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da İsrail güçlerinin gece düzenlediği baskınlara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçleri, Ramallah kentinin kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampına baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında çatışma çıktı.

Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale eden askerler 1 Filistinliyi ayağından yaraladı, 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında 16 yaşında bir çocuğun da olduğu ifade edildi.

İsrail güçleri askeri araçlarla kampa düzenlediği baskın sırasında çok sayıda aracı tahrip etti.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin El Halil kentinin çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediğini ve teftişler yaptığını aktardı.

Askerler, kentin batısındaki İzna beldesinde evlerine baskın düzenlediği 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri kentte ayrıca 6 ay süren tutukluluğunun ardından yaklaşık 10 gün önce serbest bırakılan Mutez el-Ca'be adlı Filistinliyi yeniden gözaltına aldı.

Öte yandan WAFA'ya açıklamada bulunan bir emniyet yetkilisi, Beytüllahim kentinde Husan kasabasına baskın düzenleyen askerlerin, burada 3 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.

Kalkilya kentine de çok sayıda askeri araçla giren İsrail güçleri, bazı mahallere baskın düzenledi, kentte gözaltına alınanların sayısıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bölgede, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.