İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 9'u çocuk 44 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında 9 çocuk, bir kadın ve eski tutukluların da bulunduğu 44 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah, El-Bireh, Tulkerim, Nablus, Kalkilya ve Halil'de Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği duyuruldu.

Açıklamada, gözaltına alınan 44 Filistinli arasında eski tutuklular ve öğrencilerin yanı sıra 9 çocuk ile bir de kadının da yer aldığı kaydedildi.

İsrail saldırıları ve baskılarının ramazan ayında da devam ettiği belirtiliyor.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1118 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.