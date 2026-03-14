İsrail ordusu yılın başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 4'ü kadın 22 gazeteciyi gözaltına aldı

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun 2026 yılı başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 4'ü kadın 22 gazeteciyi gözaltına aldığını belirtti.

Sendikanın yayımladığı rapora göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da ocak ayında 13, şubat ayında 7 ve mart ayında 2 gazeteciyi gözaltına aldı.

Gözaltıların gazetecilerin evlerine baskın yapılması, askeri kontrol noktalarında durdurulmaları veya sahada haber takibi sırasında gerçekleştiği belirtilen raporda, gözaltına alınan 22 gazeteciden 4'ünün kadın olduğu aktarıldı.

Raporda, bazı gazetecilere mahkeme kararıyla para cezası, ev hapsi ve belirli bölgelerden uzaklaştırma gibi kısıtlayıcı tedbirler uygulandığı, evlerine yapılan baskınlarda eşyalarının zarar gördüğü, telefon ve gazetecilik malzemelerinin el konulduğu vurgulandı.

Filistinli gazetecilerin hedef alınmasının basın özgürlüğünü kısıtlama yönünde ciddi bir tırmanış oluşturduğu ve gazetecileri haber yapmaktan caydırmayı amaçladığına vurgu yapılan raporda, gözaltı uygulamalarının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ifade edildi.

Filistinli Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail cezaevlerinde toplam 39 Filistinli gazeteci bulunuyor.