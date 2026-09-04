İsrail'in Nablus baskını: 100'den fazla Filistinli alıkonuldu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki el-Asker Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi alıkoydu ve "saha sorgulamasına" tabi tuttu.

Kampın girişindeki bir binayı askeri "karargaha dönüştüren" İsrail ordusu, alıkoyduğu Filistinlileri sorgulamak için bu binaya getirdi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun sabahın ilk saatlerinden itibaren yüzden fazla Filistinliyi hiçbir suçlama olmaksızın buraya getirip sorguladığını belirtti.

El-Asker Mülteci Kampı'ndan alıkonularak İsrail askerlerinin saha sorgusuna tabi tutulan Kemal Haccir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin evlerine "barbarca" baskın düzenlediğini söyledi.

Haccir, "Annem korkudan yere yığıldı. Beni evin içinden çekip çıkardılar. Kampın içinde ev ev dolaşmaya, baskın yapmaya başladılar. Gençleri alıyorlardı. İçeridekilerin çoğu gençler ve yaşını almış insanlardı." ifadelerini kullandı.

Saha sorgulaması sırasında yaşadıklarını anlatan Haccir, "Neredeyse binanın üst katını doldurmuşlardı. İçeride tuvalete gitmek, su içmek yasaktı. Tek bir kelime edemiyordun, anında darbediyorlardı. Yani konuşmak bile kesinlikle yasaktı." şeklinde konuştu.

Bölgede askeri hareketlilik sürerken, İsrail ordusu araçlarla sürekli kampa girip çıkarak Filistinlileri alıkoymaya devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA