Lübnan haber ajansı NNA: İsrail ordusu Baalbek yakınlarına asker indirme girişiminde bulundu

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulunduğu, bölgede yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki

Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulundu.

Söz konusu girişimi engellemek için bölgede çatışmalar yaşandı.

Bölge semalarında İsrail savaş uçakları yoğun uçuş yaptı ve termal tuzaklar (ısı balonları) attı.

Öte yandan, Lübnan'ın Al-Jadeed News televizyonunun yanı sıra sosyal medyada olaya ilişkin görüntülerin yer aldığı videolar paylaşılmaya başlandı.

Konuyla ilgili Lübnan ya da İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.