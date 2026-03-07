Haberler

Lübnan haber ajansı NNA: İsrail ordusu Baalbek yakınlarına asker indirme girişiminde bulundu

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulunduğu ve bölgede yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi. Savaş uçakları semalarda uçuş yaparken, hem Lübnan hem de sosyal medyada olaya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulunduğu, bölgede yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki

Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulundu.

Söz konusu girişimi engellemek için bölgede çatışmalar yaşandı.

Bölge semalarında İsrail savaş uçakları yoğun uçuş yaptı ve termal tuzaklar (ısı balonları) attı.

Öte yandan, Lübnan'ın Al-Jadeed News televizyonunun yanı sıra sosyal medyada olaya ilişkin görüntülerin yer aldığı videolar paylaşılmaya başlandı.

Konuyla ilgili Lübnan ya da İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
