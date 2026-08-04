İsrail askerlerinden Batı Şeria'da FKÖ yetkilisinin evine baskın

İsrail askerleri, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban'ın evine baskın düzenleyerek eşyalarını tahrip etti.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin dün gece saatlerinde Şaban'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki evine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, askerlerin baskın sırasında evdeki eşyaları dağıtarak tahrip ettiği, olayın "evin dokunulmazlığını ve ailenin güvenliğini ihlal eden küstahça bir saldırı" olduğu ifade edildi.

Baskınla birlikte, Şaban ve ailesinin hedef alındığı vurgulanan açıklamada, Şaban'ın iki oğlunun halen İsrail tarafından gözaltında tutulduğu ve gözaltı sürelerinin "keyfi bir şekilde" uzatıldığı belirtildi.

Gözdağı verilmek isteniyor

"Gözaltı, baskın ve mülklere zarar verme fiillerinin birlikte uygulanması, açık bir gözdağı ve baskıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in yasa dışı yerleşim ve toprak gasbı politikalarına ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı yürüttüğü mücadele sebebiyle Şaban'ın özellikle hedef alındığının altı çizildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre bu saldırılarda 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi ise gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, yıl başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından 1330'dan fazla saldırı ve şiddet olayı gerçekleşti.

Kaynak: AA