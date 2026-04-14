İsrail'in Gazze'de ateş açarak başından vurduğu çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlali yaparak 14 yaşındaki Adem Halave'yi vurdu. Aynı gün içerisinde düzenlenen başka bir saldırıda da 4 Filistinli hayatını kaybetti. 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında toplamda 757 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açtığı ateş sonucu başından vurduğu Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri, Cibaliya Beled bölgesinde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Halave Mülteci Kampı'nda ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 14 yaşındaki Adem Halave hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, gün içerisinde Gazze kentinin doğusunda bir polis aracını insansız hava aracıyla bombaladığı saldırıda biri çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Son saldırıyla birlikte İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'si çocuk 5'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 757 kişi öldü, 2 bin 111 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 172 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
