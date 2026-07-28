İsrail, ateşkesi delip Lübnan'a İHA saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Yukarı Nebatiye beldesindeki Villalar Mahallesi'ne İHA ile art arda iki hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir apartmanın hedef alındığı ve dumanların yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun, Mansuri ve Bint Cubeyl bölgelerinde de patlayıcılarla yıkım gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 332 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA