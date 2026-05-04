İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yeni hava saldırıları başlattı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah altyapısını hedef aldığı ileri sürüldü.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Beraşit, Şehhur ve Tulin bedenleri hedef alındı.

İsrail ordusu kısa bir süre önce ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kentindeki 4 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail savaş uçaklarının hedef alacağı beldelerin Kana, Dibal, Kakaiyyet Cisir ve Sıreyfa olduğu bildirilmişti.

Adraee'nın saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler, Lübnan'ın güneyinde İsrail işgali altındaki alanların dışında yer alıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
