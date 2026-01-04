Haberler

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 3 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda biri ağır olmak üzere 3 Filistinli yaralandı. Saldırılarda iki çocuk da hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda biri ağır olmak üzere 3 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna ateş açtı. Açılan ateşte yaralanan 2 Filistinli, El-Avde Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes kapsamında çekildiği bir bölgede Filistinlilere ateş açtı. Refah'ın kuzeybatı kesimindeki saldırıda, başından vurulan bir Filistinli ağır şekilde yaralandı.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bölgelere düzenlediği saldırılarda biri 15, diğeri 4 yaşında 2 çocuk hayatını kaybetmiş, Han Yunus açıklarında balıkçı teknesine gerçekleştirdiği saldırıda da 32 yaşındaki 1 balıkçı yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Trump'ın sevinci kursağında kalabilir! Venezuela ordusu harekete geçti
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi

Havada büyük kaos yaşanıyor! Bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz

TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama

Galatasaray için resmi açıklama
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı