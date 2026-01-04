Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 3 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda biri ağır olmak üzere 3 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna ateş açtı. Açılan ateşte yaralanan 2 Filistinli, El-Avde Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes kapsamında çekildiği bir bölgede Filistinlilere ateş açtı. Refah'ın kuzeybatı kesimindeki saldırıda, başından vurulan bir Filistinli ağır şekilde yaralandı.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bölgelere düzenlediği saldırılarda biri 15, diğeri 4 yaşında 2 çocuk hayatını kaybetmiş, Han Yunus açıklarında balıkçı teknesine gerçekleştirdiği saldırıda da 32 yaşındaki 1 balıkçı yaşamını yitirmişti.