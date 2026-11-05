İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de ateş açtı, 1 kadın ve 1 çocuk öldü

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde açtığı ateş nedeniyle 1 kadın ve 1 çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde ateş açtı.

İsrail ordusunun açtığı ateş nedeniyle Bureyc Kampı'nda 1 çocuk, Mevasi'de 1 kadın hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1602 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 794 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini aştı.

Kaynak: AA