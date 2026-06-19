İsrail ordusu, Lübnan'da ateşkes iddialarına rağmen kendilerine verilen talimatların değişmediğini öne sürdü

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah ile ilgili yeni ateşkes iddialarına ilişkin kendilerine henüz bir talimat gelmediğini ve Genelkurmay Başkanlığının talimatlarına göre hareket etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Ordu Sözcüsü Effie Defrin, basına yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna ve güneyine yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bölgelerde kara faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Defrin, dün İsrail ordusunun işgal ettiği sözde "güvenlik bölgesine" ilişkin harita yayımladıklarını ve sınırdan yaklaşık 10 km derinlikte ön cephe hattı oluşturduklarını aktardı.

Defrin, sahadaki birliklerin "tehditleri ortadan kaldırmak" için saldırı serbestliğine sahip olduğunu ve İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı için Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in talimatlarında değişiklik olmadığını ileri sürdü.

"Anlaşmalarla ilgili kararlar siyasi kademeye aittir. Biz talimatlara göre hareket etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullanan Defrin, kendilerine ateşkesle ilgili bir talimat gelmediğine işaret etti.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından itibaren Lübnan'a 150'den fazla saldırı düzenlendiği duyuruldu.

İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 47 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini ileri sürmüştü.

İsrail ordusunun yeni ateşkes iddiasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine saldırılar düzenlediği bildirilmişti.