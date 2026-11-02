İsrail ordusu Askalan yakınında askeri İHA'nın teknik arıza sonucu düştüğünü açıkladı

İsrail ordusu Askalan yakınında askeri İHA'nın teknik arıza sonucu düştüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Askalan'a bağlı Beit Shikma yerleşimi yakınlarında bir askeri İHA'nın düştüğünü duyurdu. Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen İHA'nın açık alanda yangına yol açtığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
İsrail ordusu, Askalan (Aşkelon) kenti yakınlarında bir askeri insansız hava aracının (İHA) düştüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olayın sabah saatlerinde Askalan'a bağlı Beit Shikma yerleşimi yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada, "teknik arıza" nedeniyle bölgeye düşen İHA'nın çevresindeki açık alanda yangına sebep olduğu kaydedildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA