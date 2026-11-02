Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ordusu Askalan yakınında askeri İHA'nın teknik arıza sonucu düştüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Askalan'a bağlı Beit Shikma yerleşimi yakınlarında bir askeri İHA'nın düştüğünü duyurdu. Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen İHA'nın açık alanda yangına yol açtığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Askalan (Aşkelon) kenti yakınlarında bir askeri insansız hava aracının (İHA) düştüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olayın sabah saatlerinde Askalan'a bağlı Beit Shikma yerleşimi yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, "teknik arıza" nedeniyle bölgeye düşen İHA'nın çevresindeki açık alanda yangına sebep olduğu kaydedildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Pentagon'un 'çılgın' planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi

Pentagon'un "çılgın" planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti

Duruşmada İmamoğlu'nu zora sokacak iddia: Eşim intihar etti
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor
Sinem Kobal: Kenan mutfakta benden daha becerikli

Sinem Kobal ev sırlarını açıkladı! Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı
Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek! İşte il olmaya aday 19 ilçe

Bahçeli ateşi yaktı, top artık TBMM'de! İşte il olmaya aday 19 ilçe
Yılmaz Kunt'tan ayrılan Alya aşka kapıları kapattı

Genç şarkıcı ayrılık sonrası aşka kapılarını kapattı: 10 senedir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye nükleer mesajı! Nihai karar için 3 şart

Güney Kore'ye nükleer enerji mesajı! Erdoğan 3 şartı sıraladı