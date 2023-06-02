İsrail ordusu, ağır yaraladığı Filistinli bebek için 'üzgün' olduğunu açıkladı

İsrail ordusu, dün akşam işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak ağır yaraladığı 2 yaşındaki Filistinli bebek için "üzgün" olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, dün akşam işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak ağır yaraladığı 2 yaşındaki Filistinli bebek için "üzgün" olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, dün gece Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde 2 yaşında bir Filistinli bebeğin İsrail askerleri tarafından başından ve yanındaki babasının da omzundan vurularak yaralanması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistinli silahlı bazı kişilerin Nebi Salih beldesi yakınındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf yönüne ateş açtıkları, çevredeki İsrail askerlerinin de bu Filistinlilere ateşle karşılık verdiği" belirtildi.

İsrail askerlerinin saldırganları bulmak için arama başlattığı, bu sırada biri 2 yaşında bebek, diğeri ise bebeğin babası olan iki Filistinli sivilin, İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandığının ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, ağır yaralanan bebeğin İsrail güçleri tarafından helikopterle İsrail'deki Sheba Tel HaShomer Hastanesi'ne nakledildiği, babasının ise Filistin tarafında tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ordunun sivillerin yaralanması nedeniyle "üzgün" olduğu, bu tür olayları engellemek için çalıştığı ifade edildi.

Öte yandan Sheba Tel HaShomer Hastanesi Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin durumunun hala ağır ve bilincinin kapalı olduğunu, doktorların çocuğu kurtarmak için çaba sarf ettiklerini aktardı.

İsrail askerleri dün gece, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf'a ateş eden Filistinlileri bulmak için civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş, beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir bebek ve babası yaralanmıştı.

Filistin Sivil Halk Direnişi Komitesinden aktivist Basim et-Temimi, askerlerin bir araca ateş açması sonucu iki yaşındaki bebeğin başından, babasının ise omzundan ve elinden yaralandığı; durumu ağır olan bebeğin askeri bir helikopterle İsrail'deki bir hastaneye kaldırıldığı, babanın durumunun ise stabil olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da yaptığı yazılı açıklamada, bebeğin kalbinin, yapılan müdahalenin ardından yeniden atmaya başladığını ancak durumunun ciddiyetini koruduğunu ve Sheba Tel HaShomer Hastanesi'ne nakledildiğini duyurmuştu.