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İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçları kundaklamasını "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Yashar Partisi lideri Eisenkot, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gece saatlerinde Ramallah'taki iki köye baskın düzenleyerek evleri ve araçları ateşe vermesine tepki gösterdi.

Eisenkot, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yahuda ve Samara'daki (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) gece yaşanan kundaklama her yönüyle Yahudi terörüdür ve ona kendi adıyla hitap etmek gerekir. Araçları ve evleri ateşe veren aşırılıkçı grupların sabotaj faaliyetleri bölgesel istikrarı sarsıyor, insan hayatını tehlikeye atıyor ve İsrail Devleti'nin ulusal güvenliğine ve dış ilişkilerine ağır zarar veriyor."

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısının kader olmadığını belirten Eisenkot, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altında öncülük ettiği adımların bölgeyi müdahale edilemeyen bir "anarşinin eşiğine" getirdiğini vurguladı.

Eisenkot, İsrail hükümeti ve güvenlik kurumlarına "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını durdurmak ve saldırganlara ağır yaptırımlar uygulamak için, idari tutuklamalar ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) nokta operasyonları dahil olmak üzere elindeki tüm araçlar devreye sokma" çağrısında bulundu.

Lapid: "Bakanlar, sessizlikleriyle bu pogromları (saldırıları) kasıtlı teşvik ediyor"

İsrail'deki muhalefet liderlerinden eski Başbakan Yair Lapid de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da araçları ve evleri kundakladığı saldırıları "Yahudi terörü" şeklinde nitelendirerek, bunun aşırı sağcı hükümetin ihmalinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Lapid, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet bakanları sessizlikleriyle bu pogromları (saldırıları) kasıtlı teşvik ediyor. Hükümeti kurduğumuzda bu terörle ilgilenecek ve yönetilebilirliği, yasayı ve düzeni geri getireceğiz."

Muhalefette yer alan Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da işgal altındaki Batı Şeria'nın "patlamanın eşiğine" geldiğini belirterek, "Yahudi terörüne arka çıkan ve güvenliği yüzüstü bırakan mevcut hükümetin değiştirilmesi" çağrısı yaptı.

Golan, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yahudi terörü masum Filistinlilere ve İsrail askerlerine zarar vermekte ve İsrail'i benzeri görülmemiş bir uluslararası izolasyona sürüklemektedir." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından kaldırılan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik idari gözaltı uygulamasını yeniden yürürlüğe koyacaklarını belirten Golan, şiddet uygulayanlara karşı tavizsiz hareket edeceklerini kaydetti.

"Yahudi terörizmi İsrail'i ortadan kaldıracak"

Muhalefet bloğunun bileşenlerinden Beyahad Partisi listesinden Meclise giren emekli Tümgeneral Noam Tibon da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İsrail Devleti Batı Şeria'daki Yahudi terörizmini ortadan kaldırmazsa, Yahudi terörizmi İsrail'i ortadan kaldıracak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunda görev yaptığı dönemde Batı Şeria'daki askeri birlikleri komuta ettiğini belirten Tibon, şunları kaydetti:

"İsrail bu olguya müdahale edebilir. Sadece siyasi düzeyde destek alması gerekiyor. Halihazırda başarısızlık ve katliam hükümetinden gerçek manada destek alanlar, araziyi ateşe veren ve hepimizi yakmakla tehdit eden anarşistlerdir."

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde iki köye baskın düzenleyerek Filistinlilere ait araçları ve evleri ateşe vermişlerdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarının verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı ve 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA