Trump'ın İran'a yönelik tekrarlayan tehditleri İsrailli milletvekilinin alay konusu oldu

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Zvika Vogel, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerini alaycı bir dille eleştirdi. Vogel, 'Ateş edeceksen et, gevezelik etme.' ifadesini kullanarak Trump'ın açıklamalarını tiye aldı.

İsrail Meclisinde Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi Milletvekili Zvika Vogel, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkese rağmen İran'a yönelik tehdit dolu açıklamalarda bulunmasını tiye aldı.

Vogel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımında, "Donald Trump, ateş edeceksen et, gevezelik etme." ifadesini kullanarak, ABD Başkanı'nın açıklamalarıyla alay etti.

Milletvekili Vogel, Trump'ın açıklamalarına ve ateşkesin devam etmesine rağmen İran'a yönelik tekrarlayan tehditlerine gönderme yapan alaycı bir de ördek emojisi ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance dün, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Said Amori
