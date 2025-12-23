Haberler

Aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'dan "Batı Şeria'nın ilhakı konusunda" Trump'ı ikna etmesini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Netanyahu'dan ABD Başkanı Trump'ı Batı Şeria'nın ilhakı konusunda ikna etmesini istedi. Smotrich, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu vurguladı ve Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakını destekliyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, bu ay sonunda yapılması planlanan görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ı işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı konusunda ikna etmesi çağrısında bulundu.

Yerel basındaki habere göre Smotrich, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine yeni konutlar inşa edilmesi için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ilhak konusuna değindi.

Smotrich, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı olduğunu belirterek "Hayatımın amacı Filistin devletinin kurulmasını engellemektir ve bu amacıma tam bir kararlılıkla bağlıyım." dedi.

Başbakan Netanyahu'dan ABD ziyareti sırasında görüşmesi beklenen Başkan Trump'ı Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakı konusunda ikna etmesini isteyerek "Sayın Başbakan (Netanyahu), Washington'dan fiili egemenlik (Batı Şeria'nın ilhakı) konusunda bir kararla dönmenizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin topraklarının gasbedilerek buralara yasa dışı yerleşimler inşasının en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkan Smotrich, eylül ayında yaptığı bir açıklamada Filistin kentleri hariç Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e ilhakını istediklerini belirtmişti.

Smotrich'in İsrail'e ilhakını istediği bölgeler Batı Şeria'nın yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 82'sine denk geliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü
Nereden nereye! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor

Bir zamanlar vazgeçilmezdi, şimdi gideceği gün bekleniyor
Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı

Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı
İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu

İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title