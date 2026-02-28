İsrail, İran'a yönelik saldırılarıyla eş zamanlı Lübnan sınırına askeri birlik konuşlandırdı

İsrail basını, ordunun İran'a yönelik İsrail-ABD saldırıları devam ederken Lübnan sınırını askeri birliklerle güçlendirdiğini bildirdi.

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan sınırında ek askeri birlik konuşlandırdı ve yedek kuvvetleri göreve çağırdı.

Sınırdaki hareketliliğin, olası karşı saldırılara önlem amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, bölgedeki durum hala hassasiyetini koruyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurmuş, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." demişti.