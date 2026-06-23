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İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı

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ABD himayesinde Washington'da düzenlenen İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turu başladı. Görüşmelerde ateşkesin gidişatı ve Lübnan'ın egemenliği ele alınacak.

ABD'nin himayesinde Washington'da gerçekleşen İsrail- Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turunun başladığı bildirildi.

Lübnan kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin yeni turu, ABD Dışişleri Bakanlığında başladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının zaman zaman devam ettiği bir ortamda gerçekleşen görüşmelerin, iki ülke arasındaki ateşkesin gidişatına ilişkin önemli konuları gündeme taşıması bekleniyor.

Görüşmelere katılanlar hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, önceki görüşmelere katılan isimlerin yine masada yerlerini alacağı düşünülüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 23-25 Haziran tarihlerinde Washington'da İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turunun düzenleneceğini duyurmuştu.

Görüşmeler, ABD-İran mutabakat metninin, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanmasının ve 18 Haziran'da yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşiyor. Anlaşma, tarafların Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt eden bir hüküm içeriyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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