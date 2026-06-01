İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürdüreceklerini savundu

İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD Başkanı Trump'ın İsrail ve Hizbullah'ın birbirine saldırmama konusunda mutabık kaldığı açıklamasına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların süreceğini belirtti. Ateşkes olmadığını savunan Katz, Hizbullah'ı bölgeden çıkarma hedefini yineledi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklamasının ardından Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürdüreceklerini ileri sürdü.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Katz, Lübnan'da ateşkes olmadığını savundu.

Katz, "Şu anda Lübnan içinde herhangi bir kısıtlama yok ve şu anda önümüzde bir engel bulunmuyor. Denklem açık ve bunu biz oluşturduk." iddiasında bulundu.

Beyrut'a bir saldırı düzenlenmeyeceğini; fakat bunun bir şarta bağlı olduğunu ileri süren Katz, ABD Başkanı Trump'ın "Eğer onlar (Hizbullah) İsrail'e saldırmazsa, İsrail de Bekaa Vadisi ve Beyrut'a saldırmayacaktır." dediğini öne sürdü.

Katz, Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam ettiklerini ve Hizbullah'ı bu bölgeden çıkarmak için bunu sürdüreceklerini iddia etti.

Ne olmuştu?

Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
