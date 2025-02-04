Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmed Şara ile yaptığı görüşme sonrası net mesaj: Suriye'de teröre yer yok

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!
Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi

Ankara'daki tarihi zirvede Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı
ABD'ye giden Netanyahu Elon Musk ile fotoğraf verdi

Netanyahu ve Elon Musk'tan çok konuşulacak fotoğraf
Avrupa'dan 'daha etkin rol' çağrısı: Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var

"Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var"

İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, devam eden ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırdı. Saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, devam eden ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. İsrail, Lübnan ile devam eden ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANMADI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye Valiliği'ndeki Yaron kasabasına saldırı düzenledi. Saldırıdaki ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesinde 18 Şubat'a kadar Lübnan'ın güneyinden çekilmesi bekleniyor.

İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
img

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
img

Yıldız futbolcudan eski günlerini hatırlatan gol
img

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı Meclis gündemine taşındı

Olaylı maç Meclis gündemine taşındı
İstanbul'da kar yağışı alarmı! THY seferleri iptal edildi

İstanbul'da kar yağışı alarmı! THY seferleri iptal edildi
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Bütün ülke Jose Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.