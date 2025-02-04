İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı
İsrail ordusu, devam eden ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırdı. Saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, devam eden ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. İsrail, Lübnan ile devam eden ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANMADI
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye Valiliği'ndeki Yaron kasabasına saldırı düzenledi. Saldırıdaki ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesinde 18 Şubat'a kadar Lübnan'ın güneyinden çekilmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel