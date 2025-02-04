İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı

İsrail ordusu, devam eden ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. İsrail, Lübnan ile devam eden ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANMADI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye Valiliği'ndeki Yaron kasabasına saldırı düzenledi. Saldırıdaki ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesinde 18 Şubat'a kadar Lübnan'ın güneyinden çekilmesi bekleniyor.