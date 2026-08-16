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Lübnan'a İsrail Saldırıları: 11 Ölü, Cumhurbaşkanı'ndan Tepki

Lübnan'a İsrail Saldırıları: 11 Ölü, Cumhurbaşkanı'ndan Tepki
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BEYRUT, 16 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyine düzenlenen iki ayrı İsrail hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

BEYRUT, 16 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyine düzenlenen iki ayrı İsrail hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, söz konusu saldırıların devam eden müzakere sürecine karşı "açık bir mesaj" olduğunu söyledi.

Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyonunun bildirdiğine göre, cumartesi günü Nebatiye kentine bağlı Deyr ez-Zehrani kasabasında iki katlı bir binayı hedef alan İsrail hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, aynı bölgedeki Ensar kasabasında bir eve düzenlenen İsrail hava saldırısında ise 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 3 çocuk ve 2 kadın da bulunuyor.

Yerel kaynaklara göre, Nebatiye ve çevre kasabalarda İsrail hava saldırılarının ve yoğun topçu ateşinin yeniden yoğunlaştığı günlerde gerçekleşen bu saldırılar, yüzlerce bölge sakininin güneydeki Sayda kentine kaçmasına neden oldu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Avn, devam eden İsrail saldırılarını kınayarak, bunların çerçeve anlaşmasının ve sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası yasaların defaatle ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Avn, Ensar'da bütün bir ailenin ölümüne yol açan ihlallerin "müzakere sürecine ve ABD'nin söz konusu anlaşmanın uygulanmasına yönelik çabalarına açık bir mesaj teşkil ettiğini" söyledi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da İsrail'in Nebatiye ve çevresindeki kasabalarda gerilimi tırmandırma hamlelerini kınayarak, saldırıların Lübnan'ın güneyini istikrara kavuşturma çabalarını baltaladığı uyarısında bulundu.

Öte yandan Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail hava saldırılarının, Lübnan'ın güneyine karşı sürdürülen "imha savaşının" bir parçası olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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