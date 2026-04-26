İsrail, Lübnan'ın güneyinde yerinden edilenlere "geri dönmeyin" uyarısını yineledi

İsrail ordusu, Lübnan'da zorla yerinden ettiği ailelere, işgal altındaki 50'dan fazla beldeye ve işgal ettiği alanların dışında kalan belirli köylerin güneyine dönmemeleri için yeniden uyarıda bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, geçici ateşkes sürecinde ordunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerdeki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yerinden edilen sivillerden işgal altındaki 50'den fazla beldeye ve bu alanların dışında kalan belirli köylerin güneyine ve çevresine hareket etmemeleri istendi.

İsrail ordusu ayrıca Sur kentine Manusriyye beldesine de havadan bildiriler attı.

İsrail ordusu 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte Lübnan'ın güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek, bölge halkını zorla yerinden etmişti.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yerinden edilen aileler, güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.