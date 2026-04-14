İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile çatışmada 10 askerinin yaralandığını açıkladı

Güncelleme:
İsrail'in işgali genişletmek için karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'la girilen çatışmalarda üçü ağır 10 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in işgali genişletmek için karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'la girilen çatışmalarda üçü ağır 10 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde Paraşütçü Tugayı'na bağlı askerlerin Hizbullah ile çatışmaya girdiği belirtildi.

Çatışmada 3'ü ağır 10 İsrail askerinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hastaneye kaldırılan 3 askerin durumunun ciddi olduğu 1 askerin orta, 6 askerin ise hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana 13 askerinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı

İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı
Dünya savaş tarihinde bir ilk! Zelenski kaydettiği videoyla duyurdu

Dünya savaş tarihinde bir ilk yaşandı
Önce prova yaptı, saatler sonra kendini boşluğa bıraktı

Önce prova yaptı, saatler sonra kendini boşluğa bıraktı
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı
İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı

İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Osimhen'e: Sana ihtiyacım var

Bekleneni yaptı!

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum