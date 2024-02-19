İsrail, Lübnan'ın Gaziyye beldesini vurdu

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sayda kentinin güneyindeki Gaziyye beldesinde yer alan bazı bölgeleri hedef aldığı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Gaziyye'yi hedef aldı.

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Lübnan resmi ajansı NNA geçtiği haberinde, İsrail'in Gaziyye saldırısında bir aracı hedef aldığını ve olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi. Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde belde merkezindeki birçok noktadan büyük dumanların yükseldiği görülüyor. Görüntülerde saldırının hedefinde bir deponun yer aldığı da görülüyor.

HİZBULLAH MİSİLLEME YAPTI

Gaziyye beldesi, İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinden yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan Birket Rişe, Ramta ve Smaka askeri noktalarının füze ve uygun silahlarla hedef alındığını duyurdu.