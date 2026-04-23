İsrail-Lübnan görüşmeleri Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek
ABD Başkanı Trump, iki ülke temsilcilerini Beyaz Saray'a gelişlerinde karşılayacak
Beyaz Saray, İsrail ile Lübnan arasındaki 2. tur müzakerelerinin Beyaz Saray'da yapılacağını ve Başkan Donald Trump'ın katılımcıları karşılayacağını açıkladı.
Beyaz Saray'dan bir yetkili, bugün gerçekleştirilecek İsrail-Lübnan görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail ile Lübnan arasında büyükelçi düzeyinde görüşmeler Beyaz Saray'da yapılacak. Başkan Trump, temsilcileri Beyaz Saray'a vardıklarında karşılayacak." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Hakan Çopur