İsrail, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle kuzeyindeki hava sahasını sivil uçuşlara kapattı

İsrail'in, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle ülkenin kuzeyinde hava sahasını sivil uçuşlara kapattığı bildirildi.

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roketlerin ardından ülkenin kuzey bölgelerinde hava sahasını sivil uçuşlara kapatma kararı aldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), fırlatılan roketlerin çoğunun Katyuşa ve Grad tipi olduğunu aktardı.

KAN, ayrıca, ?İsrail makamlarının Lübnan sınırındaki bölgelerde sığınak kurma kararı aldığını bildirdi.

İsrail ordusu, bugün Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığını duyurmuştu.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını açıklamıştı.

Saldırının ardından İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışlarıyla vurmuştu.