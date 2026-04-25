Haberler

İsrail, Lübnan'da işgal ettiği alanların dışındaki beldelere ateşkese rağmen saldırılar düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkese rağmen şiddetli saldırı talimatı vermesi üzerine Lübnan'ın güneyini hedef aldı.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Hedef alınan söz konusu beldeler, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İsrail ordusunun ayrıca Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu Hiyam ve Dibil beldelerinde de yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, akşam saatlerinde, ateşkese rağmen İsrail ordusuna Lübnan'a şiddetli saldırı düzenlenmesi talimatı verdi.

Öte yandan İsrail ordusunun gün içerisinde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail açıklaması

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'da Hizbullah'ın askeri amaçla kullandığı ileri sürülen hedeflere yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, hedef alınan noktaların Hizbullah'ın İsrail'e saldırı düzenlediği yerler olduğu iddia edilerek, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

