İsrail'den heykel krizine diplomatik atama

Lübnan'ın güneyinde İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele saldırmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, diplomat George Deek'in Hristiyan Dünyası Özel Temsilcisi olarak atandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Saar yaptığı yazılı açıklamada, atamanın İsrail ve Hristiyan dünyası arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağlayacağını ileri sürdü.

Saar, eski Azerbaycan Büyükelçisi George Deek'in Hristiyan Dünyası Özel Temsilcisi olarak atanmasıyla Tel Aviv yönetiminin dünya çapındaki Hristiyan topluluklarıyla bağlarını derinleştirmeyi amaçladığını öne sürdü.

George Deek'in İsrail tarihindeki ilk Hristiyan büyükelçi olduğunu söyleyen Saar, "İsrail, Hristiyan dünyası ve dünyanın dört bir yanındaki Hristiyan dostlarıyla olan ilişkilerine önem vermektedir." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde, Hazreti İsa heykelinin İsrail askeri tarafından balyozla parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olay için özür dilerken Hazreti İsa heykelini tahrip eden ve fotoğraflayan iki askerin muharebe görevinden uzaklaştırıldığı ve 30 gün askeri gözaltına alındığı açıklanmıştı.