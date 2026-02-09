Haberler

İsrail, Lübnan topraklarına sızarak Cemaat-i İslami örgütünün bölge sorumlularından birini kaçırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'daki Cemaat-i İslami, İsrail'in Nebatiye vilayetinde örgütün bölge sorumlusunu kaçırdığını açıkladı. Gözaltına alınma eyleminin Lübnan'ın egemenliğine yönelik bir ihlal olduğu ifade edildi.

Lübnan'daki başlıca siyasi güçlerden Cemaat-i İslami, İsrail'in ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği baskında, örgütün bölgedeki sorumlularından bir kişiyi kaçırdığını bildirdi.

Cemaat-i İslami'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Nebatiye'nin Hasbaya ilçesine bağlı Hebbariye beldesine sızarak, örgütün bölge sorumlusu Atvi Atvi'yi kaçırarak bilinmeyen bir yere götürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, kaçırma eyleminin, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini hedef alan günlük ihlalleri ve saldırılarından biri olduğu kaydedildi.

Kaçırma eyleminin, bölge halkını korkutarak köylerini ve topraklarını terk etmeye zorlamayı amaçladığı belirtilen açıklamada, Lübnan hükümetinin köy ve beldelerde yaşayan sivilleri ve masum halkı koruma sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Cebel Rus bölgesinde "Cemaat-i İslami'nin önde gelen bir mensubunu gözaltına aldığını" açıkladı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Telefon kavgası facia ile bitti! Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

Dayı dehşet saçtı! Bir telefon konuşması 3 kişiyi hastanelik etti
Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Atletico Madrid'e büyük şok! Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı

Günler önce 5 attıkları takım bu kez acımadı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı