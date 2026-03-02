Haberler

İsrail Ordu Sözcüsü'nden, havadan ve denizden vurdukları Lübnan'a "kara saldırısı" mesajı

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Lübnan'a yönelik kara saldırısı başlatabileceklerini duyurdu. Ordunun havadan ve denizden düzenlediği saldırıların Hizbullah'ı silahsızlandırana kadar süreceği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Lübnan'a ilişkin tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek kara saldırısı başlatabilecekleri yönünde mesaj verdi.

Ordu Sözcüsü Defrin, havadan ve denizden saldırılar düzenledikleri Lübnan'a dair açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı düzenleme olasılığına ilişkin soruya yanıt veren Defrin, "Tüm seçenekler masada." dedi.

Defrin, Lübnan geneline başlattıkları saldırıları Hizbullah'ı silahsızlandırana kadar sürdüreceklerini ileri sürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
