İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Güncelleme:
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki birkaç noktayı hedef alarak ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdü. Saldırılar, Hizbullah'a ait altyapıların hedef alındığı iddiaları ile gerçekleştirildi. Lübnan'da can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Zehrani bölgesi ile Musaylih, Tuffahta, Nejjariye, Zefta, Numayriye, İzze ve Kefeva beldelerinin yakınlarını hedef aldı.

Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında Hizbullah'a ait altyapıların hedef alındığı ileri sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
