İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

Güncelleme:
İsrail'e ait savaş uçakları, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Hizbullah'a ait hedeflerin hedef alındığı bildiriliyor.

İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Tuffah bölgesinde Safi Dağı ve Bıreyç'i, Basalaya beldesini ve ülkenin doğusundaki Hermel'in kırsal bölgelerini yoğun hava saldırılarıyla hedef aldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail saldırısı sonrası hedef alınan noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın "birçok bölgesinde Hizbullah'a ait hedeflere saldırılar düzenlendiği" belirtildi.

Saldırılarda, "Hizbullah'ın eğitim kampları ve silah depolarının" hedef alındığı ileri sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
