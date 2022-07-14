İsrail, Kudüs surlarına ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı Görüntü Dökümü : ABD ve İsrail bayraklarının Kudüs surlarına yansıtılması Surlara yansıtılan ABD ve İsrail bayraklarıyla fotoğraf çekinenlerden detay KUDÜS - İsrail makamları, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'i ziyareti dolayısıyla Kudüs'ün eski şehir bölgesini çevreleyen tarihi surların... Görüntü Dökümü : ABD ve İsrail bayraklarının Kudüs surlarına yansıtılması Surlara yansıtılan ABD ve İsrail bayraklarıyla fotoğraf çekinenlerden detay KUDÜS - İsrail makamları, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'i ziyareti dolayısıyla Kudüs'ün eski şehir bölgesini çevreleyen tarihi surların Hebron Kapısı yakınlarında ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı. AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Joe Biden İsrail Kudüs Güncel Haberler

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