İsrail, Kudüs surlarına ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail, Kudüs surlarına ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı

AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
 - Güncelleme:

Görüntü Dökümü : ABD ve İsrail bayraklarının Kudüs surlarına yansıtılması Surlara yansıtılan ABD ve İsrail bayraklarıyla fotoğraf çekinenlerden detay KUDÜS - İsrail makamları, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'i ziyareti dolayısıyla Kudüs'ün eski şehir bölgesini çevreleyen tarihi surların...

Görüntü Dökümü :

ABD ve İsrail bayraklarının Kudüs surlarına yansıtılması

Surlara yansıtılan ABD ve İsrail bayraklarıyla fotoğraf çekinenlerden detay KUDÜS - İsrail makamları, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'i ziyareti dolayısıyla Kudüs'ün eski şehir bölgesini çevreleyen tarihi surların Hebron Kapısı yakınlarında ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı.

AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Joe Biden İsrail Kudüs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title