İsrail, Kudüs surlarına ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı
AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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Görüntü Dökümü : ABD ve İsrail bayraklarının Kudüs surlarına yansıtılması Surlara yansıtılan ABD ve İsrail bayraklarıyla fotoğraf çekinenlerden detay KUDÜS - İsrail makamları, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'i ziyareti dolayısıyla Kudüs'ün eski şehir bölgesini çevreleyen tarihi surların...
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ABD ve İsrail bayraklarının Kudüs surlarına yansıtılması
Surlara yansıtılan ABD ve İsrail bayraklarıyla fotoğraf çekinenlerden detay KUDÜS - İsrail makamları, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'i ziyareti dolayısıyla Kudüs'ün eski şehir bölgesini çevreleyen tarihi surların Hebron Kapısı yakınlarında ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı.
AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel