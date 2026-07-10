İsrail, Kudüs ve Filistin Müftüsü'ne bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi
İsrail, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası gözaltına aldı ve bir hafta boyunca Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi. Filistin yönetimi olayı kınarken, İsrail güçleri gözaltı gerekçesini açıklamadı.
İsrail, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i Mescid-i Aksa'da kıldığı cuma namazının ardından gözaltına alarak bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi.
Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa vaizi Hüseyin'in hutbesini okuduğu cuma namazının ardından gözaltına alındığı belirtildi.
Hüseyin'in, İsrail polisi tarafından gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı kendisine bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının tebliğ edildiği aktarıldı.
İsrail güçleri, gözaltı nedenine ilişkin açıklama yapmadı.
İsrail, son yıllarda Mescid-i Aksa vaizlerine karşı çok sayıda benzer karar almıştı.