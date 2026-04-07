Haberler

İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma çıktı. 2 polisimizin yaralandığı olayda saldırganların konsolosluk önüne geldikleri anların görüntüsü ortaya çıktı.

  • İstanbul Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı.
  • Saldırganlardan 1'i öldü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi.
  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye göre saldırganlardan 2'si kardeş ve İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldiler.

İstanbul Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma çıktı. 2 polis memurunun yaralandığı olayda saldırganlardan 1'inin ölü 2'sinin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Olayın yankıları sürerken teröristlerin konsolosluk binasına geldikleri anların net görüntüsü de ortaya çıktı. 

YARALI KOMİSERİN DURUMU İYİ

Henüz saldırının nereye olduğu, hedefin ne olduğu, saldırganların kim olduğu netlik kazanmadı. Yaralı komiserin durumu ağır olmamakla birlikte hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

TERÖRİSTLERLE İLGİLİ İLK BİLGİLER

Teröristlerle ilgili gelen ilk bilgilere göre saldırganların bölgeye kamuflajlı bir şekilde geldiği belirlendi. Çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Saldırganların taktik kamuflajlı kıyafetler giydiği, sırt çantası taşıdıkları ve uzun namlulu silahla bölgeye geldiği belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: TERÖRİSTLERDEN İKİSİ KARDEŞ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." dedi.

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuya ilişkin, "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

