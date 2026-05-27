İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde az sayıda Filistinli bayram namazını kılabildi

EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde İsrail askerlerinin kısıtlamaları nedeniyle az sayıda Filistinli Kurban Bayramı namazını eda edebildi.

İsrail askerlerinin Harem-i İbrahim Camisi'ne girişine izin vermediği çok sayıda Filistinli, bayram namazını kılmak için başka camilere gitmek zorunda kaldı.

İsrail güçlerinin cami çevresinde Filistinlilerin bulunduğu alanlara attığı ses bombaları, bayram namazı sırasında kısa süreli panik ve yoğunluğa neden oldu.

El Halil Valisi Halid Dudin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in uygulamaları nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde bayram namazına katılım normalin yüzde 30'unun altına düştü." dedi.

Dudin, İsrail'in uygulamalarının ibadet özgürlüğünü kısıtladığını ve camiye erişimi engellediğini vurguladı.

Beytüllahim Müftüsü Şeyh Abdülmecid el-Amarne de Filistin halkının tüm baskılara rağmen varlığını sürdürdüğünü, dini mekanlara yönelik kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının aylık raporuna göre, İsrail makamları nisan ayı boyunca Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan okunmasını 91 kez engelledi.

Harem-i İbrahim Camisi'nin yarısı sinagoga çevrildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin altındaki mağarada Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sara'nın kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan fanatik bir Yahudi'nin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El-Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El-Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık gerginlik yaşanıyor.