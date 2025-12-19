Haberler

İsrail istihbaratının 7 Ekim'de "bir şey planlandığı" bilgisine ulaştığı ancak dikkate alınmadığı iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in, 7 Ekim 2023'teki olaylardan bir gün önce Gazze'deki Filistinli grupların plan yaptığına dair istihbarat topladığı fakat bu bilginin dikkate alınmadığı öne sürüldü. İHA'larla yapılan izlemelerde, Hamas'ın askeri kanadı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

İsrail istihbaratının 7 Ekim 2023'ten bir gün önce Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların ertesi sabah "bir şeyler planladığına" dair istihbarat topladığı ancak bu bilginin dikkate alınmadığı ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze'de insansız hava araçlarıyla (İHA) istihbarat toplama sırasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinden bazılarının bulunduğu bir tünelin takip edildiği belirtildi.

İHA'larla yapılan izlemede, Gazze'deki Filistinli grupların ertesi sabah "bir şeyler planladığı" dair istihbarat toplandığı öne sürüldü.

Bu istihbaratın 6 Ekim 2023'te İsrail ordusunun Gazze ve çevresinden sorumlu Güney Komutanlığı'na ilettiği ifade edildi.

Güney Komutanlığı'nın bu istihbaratı, Gazze'den İsrail'e yönelik bir operasyondan ziyade Kassam Tugaylarının "eğitim tatbikatına işaret eden bir durum olarak değerlendirdiği" kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti süreç raporunu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Aynı isim için yarışıyorlar
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

İstanbullulara müjde! Yılbaşında 10 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title