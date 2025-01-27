İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük

İsrail, Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine mensup olduğunu iddia ettiği bir kişiyi "tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İslami Cihad Hareketi mensubu olduğu iddia edilen bir kişinin öldürüldüğü ve kuzeye geçmek isteyen bazı gruplara "şüpheli" oldukları gerekçesiyle ateş açıldığı duyuruldu.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Hamas'la varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'in bölgede saldırılarını durdurması ve zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmelerine 26 Ocak Pazar sabahı itibarıyla izin vermesi gerekiyordu.

Buna karşın, İsrail güçlerinin gün içinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Ayrıca İsrail, "Arbel Yehud" isimli esirin serbest bırakılmamasını bahane göstererek, bahsi geçen esir "serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceğini" duyurmuştu.

İsrail basını, esir takasının 25 Ocak'ta yapılan 2'nci turu öncesinde Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'ın ise söz konusu esir İslami Cihad'ın elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabını verdiğini aktarmıştı.