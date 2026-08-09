İsrail Kefr Akab'da 627 Yeni Yasa Dışı Konut İçin İhale Açtı

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı Kefr Akab beldesinde 627 yeni yasa dışı yerleşim konutu için ihale açtığı bildirildi.

Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim alanlarını genişletme politikalarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kefr Akab beldesi sınırlarında inşa edilecek 627 yeni yasa dışı konut için ihale açtı." ifadeleri kullanıldı.

İhalenin 6 Ağustos'ta yayımlandığı aktarılan açıklamada, belde topraklarında 253 dönümlük alanı kapsayacağı yerleşim planının Nisan 2025'te onaylandığına işaret edildi.

Yeni konutların "Kokhav Ya'akov" yerleşim yerinde inşasının planlandığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu yerleşim yerinin de Filistin'in işgal altındaki Kudüs, Ramallah ve el-Bire kentleri arasında yer aldığına vurgu yapıldı.

İsrail'in 627 yeni konut inşasıyla, Kokhav Ya'akov yerleşimin yeri alanının genişlemesine ve çevredeki yerleşim ve yol ağlarıyla bağlantısının güçlenmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, bu adımların Kudüs kentini Ramallah ve El-Bire kentlerinden koparmayı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Filistin yönetimi, yıllardır uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlerin "yasa dışı" olarak nitelediği işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerine son vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuyor.

Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli, Batı Şeria'da 141 yerleşim birimi ile 224 kaçak yerleşimde yaşıyor. Doğu Kudüs'te ise Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 250 bin İsraillinin ikamet ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA