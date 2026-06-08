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İsrail, Gazze'ye açtığı sınır kapılarını İran saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar tamamen kapattı

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İsrail, İran'ın balistik füze saldırılarının ardından güvenlik gerekçesiyle Gazze Şeridi'ne açılan Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı dahil tüm geçiş noktalarını ikinci bir emre kadar kapattı. Ateşkese rağmen abluka ve saldırılar devam ediyor.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sınırlı açtığı sınır kapılarını, İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), saldırıların ardından "bir dizi gerekli güvenlik tedbirinin devreye alındığını" açıkladı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne açılan Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere tüm geçiş noktalarının ikinci bir emre kadar kapalı olacağı belirtildi.

COGAT ayrıca, kapatmanın Gazze'deki insani durumu etkilemeyeceğini savunarak, ateşkesin başlangıcından bu yana bölgeye giren gıda miktarının, Birleşmiş Milletler (BM) yöntemlerine göre nüfusun beslenme ihtiyacını önemli ölçüde aştığını öne sürdü.

Ateşkese rağmen süren saldırılar ve abluka yaşam koşullarını ağırlaştırıyor

Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in devam eden saldırı ve ablukası nedeniyle yaşam ve sağlık koşulları kötüleşmeye devam ediyor.

Filistinli yetkililer, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini, sınır kapılarının açılması ile üzerinde uzlaşılan miktarlardaki gıda, insani yardım, tıbbi malzeme, barınma ekipmanları ve altyapının yeniden inşası için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişine izin verilmediğini belirtiyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 951 kişinin öldüğü, 2 bin 984 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı açıklandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 961'e, yaralı sayısının da 173 bin 92'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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