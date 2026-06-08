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İsrail, İran'a saldırılarında petrokimya tesisini vurdu

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İsrail, İran'ın Huzistan eyaletindeki Mahşehr kentinde bulunan Karun Petrokimya Şirketi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı olmazken tesiste hasar oluştu. İran Devrim Muhafızları ise Nasr Operasyonu'yla İsrail üslerini hedef aldığını duyurdu.

İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Hayati, "Kısa bir süre önce Mahşehr'deki Karun Petrokimya Şirketi, Siyonist düşman tarafından hava saldırısına uğradı. Fırlatılan mühimmatın isabet etmesi sonucu bu sanayi tesisinin bazı bölümleri hasar gördü." dedi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanmanın olmadığını aktaran Hayati, hasarın boyutuna ve olası kayıplara ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Mahşehr'deki petrokimya tesisinde bulunan "birkaç hedefin" vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'a saldırılarına karşılık "Nasr Operasyonu"nu başlattıklarını ve bu doğrultuda Nevatim ve Tel Nof Üssü hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu.

Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada ayrıca, İsrail'de hedef alınacak stratejik noktaların belirlendiği ve hedef bankasının genişletildiği belirtildi.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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