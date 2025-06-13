İsrail, İran'ın Devrim Muhafızları Komutanını Hedef Aldı

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İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin, üst düzey liderlerle birlikte düzenlenen bir saldırıda öldüğünü iddia etti. Açıklamada, komutanların İsrail'e yönelik saldırıları görüştükleri belirtilirken, İran devlet televizyonu Hacızade'nin ölümünü doğruladı.

İsrail, İran'a düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade???????'nin öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hacızade ile birlikte İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin üst düzey liderlerinin çoğunun karargahta toplantı halindeyken hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri mensubu üst düzey komutanların öldürüldüğü savunulurken komutanların saldırı sırasında "İsrail'e düzenleyecekleri saldırıyı görüştükleri" iddia edildi.

İran devlet televizyonu da Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin hayatını kaybettiğini teyit etti.

İsrail'in hedef aldığı isimlerin Eylül 2019'da Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıyı planladıkları iddia edildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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